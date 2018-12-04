Во вторник, 4 декабря, стало известно, что из жизни ушел актер, исполнивший роль в популярном телевизионном сериале "Универ". Согласно последней информации, артист умер в одной из больниц Воронежа.

Речь идет об актере Виталии Ендовицком, который в конце ноября был доставлен в клинику с инсультом. Медики изо всех сил боролись за жизнь 49-летнего мужчины, однако им не удалось спасти пациента, передает "Блокнот-Воронеж".

Отметим, что Ендовицкий служил в московском театре-школе "Образ", а также снимался в различных сериалах и фильмах. Он известен публике по своим ролям в картинах "Универ", "След", "Карпов", "Свидетели" и других.

Актер будет похоронен завтра в Воронеже.