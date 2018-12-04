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Панин прокомментировал информацию об очередном дебоше со своим участием

4 декабря 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Панин прокомментировал информацию об очередном дебоше со своим участием
фото: globallookpress.com

Российский актер Алексей Панин во вторник прокомментировал сообщение об очередном дебоше со своим участием. Ранее сообщалось о неадекватном поведении артиста на борту самолета, летевшего из Стамбула.

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В СМИ появились данные о том, что во время полета Алексей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и курил в туалете. Сам Панин опровергает эту информацию. В беседе с сотрудниками телеканала РЕН ТВ актер отметил, что понятия не имеет, о чем идет речь, поскольку находится дома.

Алексей также заметил, что в настоящий момент проводит время со своей дочерью, однако недавно он действительно побывал в Стамбуле.

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