Панин прокомментировал информацию об очередном дебоше со своим участием

Российский актер Алексей Панин во вторник прокомментировал сообщение об очередном дебоше со своим участием. Ранее сообщалось о неадекватном поведении артиста на борту самолета, летевшего из Стамбула.

В СМИ появились данные о том, что во время полета Алексей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и курил в туалете. Сам Панин опровергает эту информацию. В беседе с сотрудниками телеканала РЕН ТВ актер отметил, что понятия не имеет, о чем идет речь, поскольку находится дома.

Алексей также заметил, что в настоящий момент проводит время со своей дочерью, однако недавно он действительно побывал в Стамбуле.