Актер Панин устроил такой авиадебош, что пришлось вызывать ассенизаторов

Актер театра и кино Алексей Панин отличился в очередной раз. К сожалению, не новой ролью в кино или в театре. Панин возвращался рейсом одной из известных авиакомпаний из Стамбула в Москву.

Артист ругался на бортпроводников самолета матом и курил в туалетной кабинке. Панина неоднократно предупредили, что курить на борту самолета запрещено. Но, сидя в туалете, Алексей кричал пассажирам, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете, закрывая детектор дыма салфеткой, - сообщает "Московский комсомолец".

Накурившись, Панин еще выпил и потребовал ручку для раздачи автографов. Бортпроводники предупредили актера, что сообщат о его поведении полиции. В ответ он заявил, что является "звездой, и в России ему ничего не будет".

Пока неизвестно, какое наказание может ждать Панина. В авиакомпании сообщили, что намерены взыскать с артиста все вынужденные расходы, так как в салоне самолета после его пьяного дебоша пришлось проводить санитарную обработку.