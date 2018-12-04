Актриса театра и кино, сценарист и режиссер Рената Литвинова никак не выглядит на свой возраст. Свой полувековой юбилей Литвинова уже отметила, а через месяц ей исполнится 52 года. Поверить в это сложно.

Рядом со своей 17-летней дочерью Ульяной Рената смотрится как старшая сестра. Оказывается, у Ренаты Литвиновой много лет есть товарищ и тренер Катя. Актриса назвала цену "медленной скорости старения". "Мы с моим многолетним товарищем Катей в кинопавильоне даже в паузах и обеденных перерывах занимаемся - такова цена «медленной скорости старения»" — пошутила Рената Литвинова.

Литвинова опубликовала фото с тренером, и поклонники призвали ее не писать в отношении себя слово СТАРОСТЬ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)24 Ноя 2018 в 11:39 PST

Звездные дети зачастую идут по стопам своих именитых родителей. И именно родственники помогают юным дарованиям сделать первые шаги на сцене и в кино. В это смысле не стала исключением и Рената Литвинова, она решила вплотную заняться карьерой своей дочери Ульяны и предложила ей роль в своем новом фильме.