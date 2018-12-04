Сколько артисты зарабатывают на новогодних корпоративах

Звезды российского шоу-бизнеса готовятся к выступлению на новогодних корпоративах. И готовят не только праздничные программы, но и кошельки. Гонорары знаменитых артистов будут на Новый год повышены?

У Софии Ротару пенсия больше, чем у Аллы Пугачевой

Певица Светлана Лобода не так давно стала мамой второй дочки. Но засиживаться в декретном отпуске артистка не стала. На новый год выступление Лободы обойдется в шесть миллионов рублей.

Король российской эстрады Филипп Киркоров только за один корпоратив получает более шести миллионов рублей, - сообщает сайт Teleprogramma.pro. На Новый год может заработать и побольше?

Ведущая "Дома-2" и начинающая певица Ольга Бузова может заработать в Новогоднюю ночь 2,5 миллиона рублей.

Но не все исполнители хотят расставаться в новогоднюю ночь с семьей. Телеведущая, в прошлом знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля встречают Новый год обязатель в кругу семьи, с сыном Робертом и дочкой Софией.