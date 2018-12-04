У Софии Ротару пенсия больше, чем у Аллы Пугачевой

СМИ рассекретили размены пенсий известных артистов. Конечно же, ни один артист, достигший пенсионного возраста, на заслуженный отдых не собирается, продолжает выступать. Пенсии им начисляют, как положено. Артист эстрады Владимир Винокур получает 10 тысяч рублей. Алла Пугачева - 17 тысяч рублей.

Винокур сразу же переводит все средства, полученные от государства, на благотворительность. Актер Александр Панкратов-Черный заслужил пенсию на три тысячи больше.

Одну из самых больших пенсий получает София Ротару: в пересчете на рубли у звезды выходит порядка 35 тысяч рублей, - сообщает "СтарХит". Размер пенсии Михаила Боярского - 20 тысяч рублей. Ему хватает на скромную жизнь. Но иногда он выступает.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова - из поколения молодых пенсионеров. Сябитова стала пенсионеркой год назад. Безусловно, Роза продолжает работать. Ее пенсия - 14 тысяч рублей. Как не работать?

По словам Сябитовой, люди дико удивляются, когда она рассказывает, что она вышла на пенсию. "Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии", - говорит телесваха. Роза Сябитова раскрыла, как начала готовиться к пенсии "еще с момента получения первой зарплаты". "Создавала ресурсы – выходила замуж, рожала детей, воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, постоянно расширяю количество родственников. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать", - поделилась Сябитова. По ее словам, пенсию она получает, но не планирует "жить только на нее".

Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев рассказал о причинах, по которым артистка приняла решение отменить абсолютно все, даже ранее запланированные, свои выступления в России.