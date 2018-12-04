Волочкова уверяет, что ее 38-летний возлюбленный не был женат
4 декабря 2018, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова решила не молчать и объяснила недоброжелателям все про своего нового возлюбленного, уже поселившегося в ее шикарном доме. Артистка, публикуя фотографии в объятиях таинственного мужчины, сама намекнула на появления нового возлюбленного.
Поклонники вычислили, что это за мужчина сидит на кровать с Анастасией. Якобы избранником балерины оказался начальник охраны SPA-салона, где знаменитость любит проводить время, по имени Малик.
Его узнала гражданская жена. Малик - уроженец Чечни. Женщина узнала его личные вещи- носки, часы и ремень. Но Анастасия Волочкова уверяет, что ее настоящий 38-летний возлюбленный никогда не был женат.
Хейтерам не понравилось, как выглядит Волочкова на этом видео.
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