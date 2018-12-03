На 5 лет в тюрьму за слишком откровенное платье на кинофестивале

Рания Юсеф - известная египетская актриса и фотомодель на красной дорожке кинофестиваля в Каире появилась в необычном наряде. И теперь ей грозит 5 лет тюремного срока за нарушение общественной морали.

На церемонии закрытия Каирского международного кинофестиваля Рания Юсеф появилась на публике в платье из прозрачной органзы. Наряд, полностью открывающий ноги и подчеркивающий фигуру девушки в египетском обществе сочли слишком откровенным и неприемлемым с точки зрения нравственности. Поборники морали не оценили смелость звезды, и группа юристов подари на актрису судебный иск. Аморальное поведение, оскорбление нравственности и даже подстрекательство к разврату, что «противоречит принятым в исламском обществе нормам» - вот далеко не полный список претензий разгневанных защитников мусульманских традиций.

Сама актриса не считает себя виновной. Она считает, что любой человек имеет право на свободу мысли и самовыражения, которые, по ее словам, никоим образом не могут считаться безнравственными.

По статьям о безнравственности и проституции Уголовного кодекса Египта актрисе грозит до пяти лет тюрьмы. Подробности, а также платье, из-за которого взбудоражилась вся общественность Египта публикует издание «СПИД-Инфо».