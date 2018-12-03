Пока Мамаев в тюрьме, его жена устроила публичную истерику из-за измены

Жена футболиста Павла Мамаева, который до сих пор пребывает в СИЗО, обвинила супруга в измене и устроила настоящую истерику в Сети. Ночью Алана написала пост и выложила номер мобильного телефона любовницы своего мужа, сообщив всем, что та проживает в Вильнюсе.

Дальше больше. Во время трансляции в Instagram она рыдала и сообщала подробности интимной жизни. Девушка также подтвердила, что именно любовница спорсмена по имени Александра и стала виновницей конфликта с водителем, за избиение которого сидит футболист. По ролику было заметно, что Мамаева прилично «навеселе», вот только радостно ей совсем не было. «Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю, я тебя люблю, я тебя жду! А он мне «Где дети?». Они по нему скучают. Я ему говорю, ты меня хотя бы любишь? Он не отвечает. Я ему — зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит — я тебя сейчас заблокирую» — не переставая вытирать слезы, рассказывала девушка.

Трансляция ночных откровений супруги футболиста прервала заботливая подруга, скорее всего сообразив, что Алана утром пожалеет о содеянном, но пользователи уже просмотрели видео и теперь ожидают развязки драматического финала. Как пишет, издание "СПИД-Инфо", некоторые даже резонно предположили, что вслед за шоу «жена футболиста», последует представление «бывшая жена футболиста», ну а другие уверены, что девушке, у которой нет ни высшего образования, ни желания работать, придется проглотить все измены мужа и дальше «молчать в тряпочку».