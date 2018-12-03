Зимний костюм Полины Гагариной вызвал жаркие споры среди поклонников

Известная российская певица Полина Гагарина, стиль которой многие считают безупречным, продемонстрировала свой новый зимний костюм. Этот наряд вызвал бурные споры среди поклонников артистки.

На фотографии Полина запечатлена в пуховом комбинезоне зеленого флуоресцентного оттенка с черным меховым воротником. Муж Гагариной пошутил, что его супруга оделась "неприметненько", зато "тепло и стильно". Некоторые подписчики сочли выбор костюма слишком смелым и даже безвкусным, другим же понравилось чувство юмора певицы.

И те, и другие, однако, подчеркнули, что даже объемный наряд не скрывает невероятно стройной фигуры 31-летней матери двоих детей.