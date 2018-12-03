Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов 20 ноября вступили в законный брак. Оказалось, что сразу после долгожданной свадьбы "молодожены" приобрели совместное жилье.

Согласно последней информации, новоиспеченные супруги купили загородный дом в Новой Москве и теперь планируют превратить его в настоящее семейное гнездышко, передает "СтарХит". Алибасов заявил, что посадит на участке огурцы и помидоры, однако Федосеева-Шукшина хочет иметь под окнами не огород, а сад.

Отметим, что в сети по-прежнему обсуждают вступление в брак актрисы и продюсера. Многие до сих пор не верят, что причиной для этого шага стала любовь, а не пиар.