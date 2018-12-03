Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко удивили поклонников информацией о своей тайной свадьбе. Мужчина и женщина, которые скоро впервые станут родителями, поженились еще в октябре.

Регина Тодоренко демонстрирует идеальную физическую форму за пару дней до родов

Церемония состоялась 25 октября. Регина и Влад признались, что день был "сумасшедшим", но очень веселым. Певец отметил, что их свадьба была в "белоджинсовом стиле casual", поскольку Тодоренко не могла позволить громоздкое платье из-за большого живота.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Регины, обручальное кольцо она выбирала значительно дольше, чем наряд. Варианта из платины, который ей понравился, в Москве не было, поэтому его пришлось привезти из Парижа. Торжественный ужин прошел в ресторане друзей молодоженов.