Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе
3 декабря 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко удивили поклонников информацией о своей тайной свадьбе. Мужчина и женщина, которые скоро впервые станут родителями, поженились еще в октябре.
Церемония состоялась 25 октября. Регина и Влад признались, что день был "сумасшедшим", но очень веселым. Певец отметил, что их свадьба была в "белоджинсовом стиле casual", поскольку Тодоренко не могла позволить громоздкое платье из-за большого живота.
Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Регины, обручальное кольцо она выбирала значительно дольше, чем наряд. Варианта из платины, который ей понравился, в Москве не было, поэтому его пришлось привезти из Парижа. Торжественный ужин прошел в ресторане друзей молодоженов.