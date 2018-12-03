Супруга музыканта Игоря Николаева в последнее время похудела и превратилась в настоящую "роковую женщину". Поклонники певицы Юлии Проскуряковой не устают делать молодой матери комплименты.

Накануне жена Николаева опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок из гримерки. На фото Юлия позирует в алом брючном костюме, черной блузке и красных туфлях на шпильке.

Многие отметили, что Проскурякова стала невероятно стройной, а также изменила цвет волос – теперь ее локоны имеют светло-русый оттенок. Кроме того, она не побоялась нанести яркую помаду, что стало прекрасным завершением образа. Подписчики считают, что женщина стала выглядеть моложе и, очевидно, нашла свой стиль.