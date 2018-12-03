"Чайфы" чуть не поджарились в самолете Новосибирск - Екатеринбург

Следственные органы проверяют обстоятельства инцидента на борту следовавшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета, где музыкантов группы "Чайф" и других пассажиров "заставили попотеть".

На борту воздушного судна возникли проблемы с кондиционированием, и в какой-то момент в салоне резко повысилась температура. Об этом сообщается в ТамТам-канале Следственного комитета.

Некоторым стало плохо, их приводили в чувство с помощью нашатырного спирта. Владимир Шахрин несколько раз подходил к экипажу, чтобы те приняли меры, но жара продлилась до конца полета.

Представитель рок-музыкантов рассказала, что после рейса они направились в настоящую баню, и уточнила, что официальных претензий к авиакомпании и персоналу подавать не стали.



