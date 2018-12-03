Новый мужчина балерины Анастасии Волочковой, как оказалось, уже 10 лет как встречается с другой девушкой. Об этом рассказала его гражданская жена, случайно зайдя в Instagram балерины.

Избранником артистки оказался начальник охраны SPA-салона, где она любит проводить время. Долгое время Анастасия хвалилась новым романом, не показывая, впрочем, самого воздыхателя.

И вот, на одном из очередных снимков балерины гражданская жена уроженца Чечни по имени Малик узнала личные вещи мужа - его носки, часы и ремень, передает издание Телепрограмма.

Обманутая женщина обратила внимание, что у супруга появился свой аккаунт в Instagram, который, как выяснилось, оказался "подписан" на страничку известной российской балерины.

"Мой мужчина спит с Волочковой. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю", - написала дама, добавив при этом, что хочет отомстить неверному супругу.

Женщина пообещала отправить Волочковой личную переписку с Маликом, пояснив, что какое-то время тому назад пара повздорила, и супруг писал ей, что очень скучает.