Неудачная трапеза: Лера Кудрявцева проглотила кусок стекла

С телеведущей Лерой Кудрявцевой произошел неприятный инцидент при посещении одного из дорогих ресторанов Северной столицы, где звезда решила пообедать. Поводом послужил неординарный суп.

Кудрявцева решила попробовать фирменный корейский суп, но в какой-то момент Кудрявцева поняла, что в тарелке был инородный предмет. Лера проглотила кусок стекла, сообщает Телепрограмма.

Скандалить с руководством ресторана Лера не стала, однако уборную посетила незамедлительно. К счастью, осколок бокала, разбитый на кухне и угодивший в ее суп, не поранил девушку.