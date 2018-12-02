Яна Рудковская показала, как сын играет с собакой

В видеоролике, который разместила в соцсети продюсер Яна Рудковская, ее младший сын играет с черной пушистой собакой породы померанский шпиц. В комментарии к ролику она написала только одно слово - «милота».

Восторг Александра от игры вызвал бурю положительных эмоций подписчиков. Были среди них и такие, которые считают, что у мальчика могут возникнуть неприятные последствия, посокльку игры с животными негигиеничны.