Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым
2 декабря 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о впечатлениях о свадьбе с продюсером Бари Алибасовым в интервью НТВ. Как оказалось, церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой.
Алибасов заманил Лидию Николаевну в загс к друзьям на торжество в качестве свидетельницы. Думать ей времени уже не было.
Кстати, позже первый тост на банкете произнесла именно Федосеева-Шукшина: «Молодая была немолода. Но не в этом дело. Надо любить. Если есть любовь, то она может все плохое в жизни исправить. За любовь! Горько!»
Медовый месяц пара проведет в Финляндии. У них уже куплена совместная недвижимость - дом в Новой Москве.
Актер Стас Садальский рассказал своим подписчикам, что никакой свадьбы Лидии Федосеевой Шукшиной и Бари Алибасова не было. Актриса и продюсер просто решили повеселиться, а заодно и в очередной раз привлечь внимание к собственным персонам.
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