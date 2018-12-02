Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о впечатлениях о свадьбе с продюсером Бари Алибасовым в интервью НТВ. Как оказалось, церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой. В сети опубликованы фото молодоженов Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из ЗАГСа

Алибасов заманил Лидию Николаевну в загс к друзьям на торжество в качестве свидетельницы. Думать ей времени уже не было.

Кстати, позже первый тост на банкете произнесла именно Федосеева-Шукшина: «Молодая была немолода. Но не в этом дело. Надо любить. Если есть любовь, то она может все плохое в жизни исправить. За любовь! Горько!»

Медовый месяц пара проведет в Финляндии. У них уже куплена совместная недвижимость - дом в Новой Москве.

Актер Стас Садальский рассказал своим подписчикам, что никакой свадьбы Лидии Федосеевой Шукшиной и Бари Алибасова не было. Актриса и продюсер просто решили повеселиться, а заодно и в очередной раз привлечь внимание к собственным персонам.