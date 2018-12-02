Лариса Долина не может забыть поступок Аллы Пугачевой

На фестивале “Песня года” популярная певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями об Алле Пугачевой. Оказывается, та приняла большое участие в предоставлении певице своего собственного жилья.

Долгое время, не смотря на популярность, Лариса Долина вынуждена была жить в гостиницах. Узнав об этом, Алла Борисовна пошла в Моссовет, чтобы просить для коллеги квартиру. Этого поступка Долина никогда не забудет. Она отметила, что с нетерпеньем ждет выхода Примадонны на сцену. "Я думаю, что все это хотят. Я ее жду", - сказала Долина в интервью "КП".