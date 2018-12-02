Иван Добронравов впервые стал отцом

Новость о прибавлении в семействе сообщил старший брат Ивана Виктор Добронравов в интервью программе "Однажды". Теперь две его подросшие дочери Варвара и Василиса уступили место для дедушкиных игр новорожденной Верочке. Федор Добронравов опубликовал фото с внучкой

В начале июля Иван стал отцом, а незадолго перед этим Иван женился. Жену Ивана зовут Анна. На днях его новорожденной дочери исполнится полгода.

Теперь братья общаются гораздо чаще, особенно после того, как Иван стал отцом. Раньше разница в возрасте все-таки давала себя знать, теперь общих интересов стало больше. Виктор рассказал в интервью о своих дочерях: "Варя уже взрослый человек, она называет отца «дедуля», а Василиса «дядя Федя»". Дочери Ивана, как самой младшей, пока отдается все внимание. Забота о ней доставляет дедушке Федору Добронравову огромное удовольствие.

Популярный актер, звезда сериала "Сваты" очень редко публикует в Instagram фотографии младшего поколения своей семьи. Но недавно он разместил трогательное фото с подросшей младшей внучкой.