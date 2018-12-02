Известный экстрасенс рассказала, за кого выйдет замуж Бузова

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В частности, слова экстрасенса коснулись амурных отношений и замужества.

Ахметжанова в преддверии Нового года поведала изданию "СтарХит" о событиях, которые ожидают в наступающем 2019 году звезд отечественного шоу-бизнеса, а также дала некоторые рекомендации россиянам.

По словам Кажетты, хоть Ольга Бузова и грезит об успешном и богатом принце на благородном скакуне, однако судьба готовит ей сюрприз. Невесту из шоу "Замуж за Бузову" ждет счастье с простым парнем.

Несмотря на обширные запросы ведущей "Дома-2", в недалеком будущем Ольга встретит эдакого "простачка", с которым впоследствии и сыграет свадьбу, осуществив, наконец, свои мечты о семейной жизни.

Предсказания коснулись и пары Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской: их роман не сможет перерасти в нечто серьезное, оставив лишь пространство для совместного творчества.

Ребенок певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко будет больше похож на мать, чем на отца. Кроме того, по утверждению экстрасенса, пара в дальнейшем не станет ограничиваться одним малышом.

Также Кажетта Ахметжанова коснулась семейной драмы, произошедшей в паре Влада Соколовского и Риты Дакоты. Экстрасенс считает, что в будущем году молодые люди могут воссоединиться.

Россиянам же Кажетта посоветовала не злоупотреблять заграничными поездками, проводить больше времени с близкими людьми, внимательно следить за своим здоровьем и финансовой составляющей.