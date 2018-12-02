Федор Добронравов знает, что жена должна говорить мужу

Федор Добронравов – актер, который пришел в храм Мельпомены, что называется, «от сохи» (если точней – от станка). Сегодняшний любимец публики рассказал, как подметал дворы перед репетициями и спектаклями.

Фамилия у Федора – говорящая. Он и в самом деле – Добронравов: не любит скандалить, лезть с советами и навязывать свое мнение, считает, что умение находить общий язык со всеми и своевременная шутка – лучший способ для того, чтобы дела пошли как надо.

Главным человеком в своей жизни актер считает жену Ирину: «Она у меня одна и другой не будет. Ириша для меня – главный человек в жизни. Пережила со мной и бедность, и съемные квартиры, никогда не упрекнула». Чтобы муж добился успеха в жизни, жена должна почаще говорить ему, что он самый талантливый, считает Федор.

Самые трудные времена артист пережил, когда только перебрался в Москву. Не было еще ни «6 кадров», чьи незатейливые юморески сделали его узнаваемым, ни телесериала «Сваты», за которым страна следит вот уже лет десять. Приходилось с утра подметать дворы, чтобы подзаработать, днем идти на репетицию, а вечером – на спектакль. Полностью интервью с актером Федором Добронравовым читайте в «Спид-инфо».