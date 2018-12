Элтон Джон поделился воспоминаниями о последних днях Фредди Меркьюри

Известный британский певец Элтон Джон рассказал в своей книге подробности о последних днях жизни фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сегодня сообщает издание Daily Mail. Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала

Книга называется "Love Is The Cure: On Life, Loss and the End of AIDS". По словам исполнителя, он был буквально ошеломлен, когда узнал о том, что его близкий друг болен СПИДом.

Фронтмен Queen никогда не распространялся о своей личной жизни, и общественность узнала о болезни только после его кончины, несмотря на то, что слухи о ней ходили до его смерти.

"Он знал, что мучительная смерть приближается. Но Фредди был невероятно мужественным. Он продолжал выступать с Queen и продолжал быть забавным, выдающимся и глубоко великодушным человеком", - рассказал Джон.