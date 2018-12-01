Авраам Руссо продает свой 2-этажный особняк в Москве
1 декабря 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный певец Авраам Руссо уже несколько лет живет на две страны. Поэтому он решил распродать ненужную недвижимость. Свой московский особняк он готов уступить за цену в два раза дешевле, чем на него было потрачено.
Руссо впервые показал съемочной группе программы «Выход в люди» свой особняк в столице. Дом напичкан техническими новинками, строился дом по особому проекту.Певец очень гордится сауной с инфракрасными лучами, джакуззи и хамамом. Почему Авраам продает шикарный особняк так дешево, куда торопится - он не поведал.