Авраам Руссо продает свой 2-этажный особняк в Москве

Популярный певец Авраам Руссо уже несколько лет живет на две страны. Поэтому он решил распродать ненужную недвижимость. Свой московский особняк он готов уступить за цену в два раза дешевле, чем на него было потрачено.

Руссо впервые показал съемочной группе программы «Выход в люди» свой особняк в столице. Дом напичкан техническими новинками, строился дом по особому проекту.Певец очень гордится сауной с инфракрасными лучами, джакуззи и хамамом. Почему Авраам продает шикарный особняк так дешево, куда торопится - он не поведал.