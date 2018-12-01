Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в ток-шоу на ТВ

Актриса и телеведущая Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в разных ток-шоу на телевидении знаменитостям, их родственникам и другим участникам. В последнее время семья Марии Шукшиной попала под прицел журналистов. Мария Шукшина и Алика Смехова поддержали призыв закрыть телепрограмму Малахова

В телепрограммах обсуждали отношения сына актрисы с девушкой из Барнаула Фрейей Зильбер, которая родила Маше внука.

Свадьба мамы Марии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова тоже обсуждалась на ТВ.

Мария Шукшина возмущена таким вторжением в личную жизнь. На днях актриса подписала петицию с требованиями о вводе цензуры в нескольких шоу: программе Андрея Малахова — "Прямой эфир", "Ты не поверишь" (НТВ) и "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым.

По словам Марии Шукшиной, звезд, которые соглашаются на съемки у Малахова движет желание заработать легких денег. Ей предлагали за участием в "Прямом эфире" 15 миллионов рублей. Её сыну Макару, прославившемуся скандальным романом с Фрейей Зильбер, предлагали за участие миллион рублей, - сообщает 7days.

"Там платят абсолютно всем участникам шоу. Для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода. И самое главное — чем больше грязи, тем больше платят!" - рассказала Шукшина. По ее мнению, ходить на это мракобесие — себя не уважать.