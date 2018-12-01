Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание

Супруга Эмма и дочь Устинья певца Александра Малинина - настоящие модницы. Устинья с мамой путешествуют в Германии и заодно посещают местные бутики. Эмма Малинина опубликовала в Инстраграм фото с дочкой из Мюнхена. Обе они в шубках. В сети обсуждают красавицу-жену певца-юбиляра Александра Малинина

У супруги Малинина ботинки подобраны к шубке - черно-белые. А у Устинья - модная кепка.

56-летняя мама с 18-летней дочкой любят проводить время вместе, а выглядят они как подружки. Подписчики в Инстаграм похвалили Эмму Малинину и назвали эталоном женственности.

Напомним, недавно Александр Малинин отпраздновал юбилей и все восхищались его красавицей-женой.