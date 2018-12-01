Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание
1 декабря 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга Эмма и дочь Устинья певца Александра Малинина - настоящие модницы. Устинья с мамой путешествуют в Германии и заодно посещают местные бутики. Эмма Малинина опубликовала в Инстраграм фото с дочкой из Мюнхена. Обе они в шубках.
У супруги Малинина ботинки подобраны к шубке - черно-белые. А у Устинья - модная кепка.
56-летняя мама с 18-летней дочкой любят проводить время вместе, а выглядят они как подружки. Подписчики в Инстаграм похвалили Эмму Малинину и назвали эталоном женственности.
Напомним, недавно Александр Малинин отпраздновал юбилей и все восхищались его красавицей-женой.
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