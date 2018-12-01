Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера
1 декабря 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Джулия Робертс удивила своих поклонников, продемонстрировав грудь шестого размера. Звезда легендарного фильма "Красотка" завела Instagram, но у нее пока еще гораздо меньше подписчиков в сравнении с обладательницей внушительных размеров бедер телеведущей и светской львицы Ким Кардашьян.
Джулия Робертс приняла участие в шоу Эллен Дедженерес. Телеведущая и актриса придумывали, как звезде Голливуда теперь стать звездой соцсети.
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Из Джулии попытались сделать Кардашьян. Сзади "кардашьян" актрисе не приделали, только нацепили накладной бюст и сфотографировали актрису с новой грудью шестого размера в розовом бикини.
Будем следить за Instagram Джулии Робертс.