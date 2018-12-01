Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Джулия Робертс удивила своих поклонников, продемонстрировав грудь шестого размера. Звезда легендарного фильма "Красотка" завела Instagram, но у нее пока еще гораздо меньше подписчиков в сравнении с обладательницей внушительных размеров бедер телеведущей и светской львицы Ким Кардашьян.

Джулия Робертс приняла участие в шоу Эллен Дедженерес. Телеведущая и актриса придумывали, как звезде Голливуда теперь стать звездой соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts)7 Ноя 2018 в 7:45 PST

Из Джулии попытались сделать Кардашьян. Сзади "кардашьян" актрисе не приделали, только нацепили накладной бюст и сфотографировали актрису с новой грудью шестого размера в розовом бикини.

Будем следить за Instagram Джулии Робертс.