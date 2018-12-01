Дочь Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными

Семнадцатилетняя дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными. Александра опубликовала в сторис короткую видеозапись, на которой исполняет песню.

Композиция из американского фильма "Ла-Ла-Ленд", которую поет дочь Стриженовой, является довольно сложной для исполнения и демонстрирует идеальный слух девушки, а также необычный тембр ее голоса. Ролик пропадет из социальной сети Instagram через несколько часов, однако его можно будет увидеть на портале "7 Дней".

Напомним, в последнее время в сети довольно часто обсуждают Александру. Дело в том, что недавно она стала студенткой, очень повзрослела и похорошела. Многие отмечают, что внешность девушки подходит для модельного бизнеса.