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Юлия Пересильд показала свои дочек

1 декабря 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Пересильд показала свои дочек
фото: соцсети

Актриса театра и кино Юлия Пересильд показала свои дочек. Пересильд опубликовала в Инстраграм фото с девочками Анечкой и Машей и со знаменитым тренером по фигурному катанию Татьяной Анатольевной Тарасовой.

Старшая дочь актрисы Аня занимается танцами, и недавно мама Юля искала для дочки партнера. Но устоять и не посетить открытие ГУМ-катка Пересильд не могла. Тем более, что в центре Москвы в тот день собрались знаменитые фигуристы.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила новогоднюю сказку. Партнер Татьяны - фигурист и хореограф Петр Чернышов.

 
 
 
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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)30 Ноя 2018 в 8:24 PST

"Не проспать бы завтра в школу", - переживала Пересильд.

 
 
 
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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)29 Ноя 2018 в 1:45 PST

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