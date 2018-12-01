Актриса театра и кино Юлия Пересильд показала свои дочек. Пересильд опубликовала в Инстраграм фото с девочками Анечкой и Машей и со знаменитым тренером по фигурному катанию Татьяной Анатольевной Тарасовой.

Старшая дочь актрисы Аня занимается танцами, и недавно мама Юля искала для дочки партнера. Но устоять и не посетить открытие ГУМ-катка Пересильд не могла. Тем более, что в центре Москвы в тот день собрались знаменитые фигуристы.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила новогоднюю сказку. Партнер Татьяны - фигурист и хореограф Петр Чернышов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)30 Ноя 2018 в 8:24 PST

"Не проспать бы завтра в школу", - переживала Пересильд.