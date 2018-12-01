Юлия Пересильд показала свои дочек
1 декабря 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Юлия Пересильд показала свои дочек. Пересильд опубликовала в Инстраграм фото с девочками Анечкой и Машей и со знаменитым тренером по фигурному катанию Татьяной Анатольевной Тарасовой.
Старшая дочь актрисы Аня занимается танцами, и недавно мама Юля искала для дочки партнера. Но устоять и не посетить открытие ГУМ-катка Пересильд не могла. Тем более, что в центре Москвы в тот день собрались знаменитые фигуристы.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила новогоднюю сказку. Партнер Татьяны - фигурист и хореограф Петр Чернышов.
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"Не проспать бы завтра в школу", - переживала Пересильд.
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