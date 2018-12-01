СМИ: Джоли и Питт смогли договориться об опеке над детьми

Известные голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец смогли договориться об условиях опеки над своими шестью детьми. Бракоразводный процесс знаменитостей длится уже около двух лет.

Адвокат Джоли Саманта Блэй Диджин отметила, что соглашение об опеке к настоящему моменту подписано актрисой, актером и судьей, передает портал TMZ. Юрист заметила, что договоренность была основана на рекомендациях, которые дал эксперт по опеке над детьми, вследствие чего судебного разбирательства не будет.

Условия данного соглашения пока не разглашаются.

Напомним, ранее Джоли настаивала на том, чтобы она была единственным опекуном детей, а Питт требовал совместного опекунства.