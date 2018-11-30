Татьяна Навка рассказала, что собирается работать все новогодние праздники

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что собирается нарядить ёлку, однако работать в новогодние праздники она прекращать не будет.

«Новый год всегда встречаем всей семьёй дома, в Москве — этот год не станет исключением. К тому же я работаю все праздники. А вот уже потом обязательно будут каникулы, думаю, в одной из жарких стран. Хотелось бы!» — поделилась спортсменка. Об это сообщает NEWS.ru.