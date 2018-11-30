Наталья Водянова опубликовала фото с повзрослевшим сыном

Знаменитая модель Наталья Водянова посетила званый ужин вместе с шестнадцатилетним сыном. «Антуан, тебе нашли замену», — пошутила Наталья в комментарии к фотографии с Лукасом.

На снимке Наталью и Лукаса можно легко назвать братом и сестрой. «Как можно оставаться такой красивой и молодой на протяжении многих лет?» - недоумевают поклонники.

Молодой человек также регулярно выкладывает на суд публике фотографии с отцом Джастином Портманом, и с отчимом Антуаном Арно. Лукас также часто публикует снимки со своей сестрой и младшими братьями. В конце декабря молодому красавцу исполнится 17 лет.