Заявления о возможности купить участие в "Битве экстрасенсов" – ложные, они распространяются обиженными участниками и не соответствуют действительности, считает продюсер популярного шоу Мария Шайкевич.

Попасть в проект может не каждый, а мечтают тысячи. Кто не смог участвовать и выдумывают небылицы, отметила Шайкевич в беседе с РИА Новости. Она дала совет экстрасенсам, которые хотят быть в числе участников шоу, "не копить деньги, а развивать свои способности".

Ранее бывший участник программы "Битва экстрасенсов" сделал сенсационное признание. Он рассказал, что за победу на шоу требовали денег. Он даже назвал сумму, но не уверен, что сейчас она не стала больше.