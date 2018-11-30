Бурную молодость «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, ставшей женой короля Малайзии обсуждают как российские, так и зарубежные масс-медиа. И похож, там есть много интересного.

Настоящая фамилия девушки из Ростова-на Дону вовсе не Воеводина, а Горбатенко, но это знали многие. А вот что стало открытием – участие жены малазийского короля в скандальном проекте «Каникулы в Мексике — 2», правда под именем Ксении Дягилевой. Сначала дотошные пользователи сети выяснили, что у этих двух девушек один и тот же возраст, образование и даже рост и вес, а кроме того, они на фото похожи как две капли воды. А затем и экс-участник телешоу Вэл Никольский подтвердил, что Оксана и Ксения — один и тот же человек. Это стало сенсацией, ведь про тусовщицу Ксюшу Дягилеву в сети можно было найти много занимательного.

Начнем с того, что проект Ксения пришла, чтобы «открыть в себе новые стороны». И так открыла, что видавшим виды участникам шоу стало стыдно! В первый день же день она напилась и занялась сексом в бассейне на глазах у всех с одним из парней. После этого скандала, она долго не продержалась на программе, но зрителям был что обсудить. «Ксюшка всегда тусовалась с мужчинами из-за денег. На шоу пошла ради пиара», «Зашибись сыграла роль, «отлично» себя зарекомендовала», «Я ее знаю. Жуткая тусовщица, любит деньги, шик и развлекуху. Работала в клубе хостесс», - писала они в комментариях.

Когда Оксана решила принять участие в конкурсе красоты, ей пришлось поменять биографию — она подчистила соцсети, взяла другую фамилию и постаралась забыть о прошлом. И вот снова перемены, правда теперь не только имя пришлось сменить, но и религию. Но тут дело привычки и стимула – венценосный муж же маячил на горизонте!

Что касается самого Мухаммада V, то, как пишет подробнее об этой истории издание «СПИД-Инфо» и публикует фото девушки, многие уверены, он в курсе прошлого своей избранницы. Именно поэтому официально о свадьбе в Малайзии пока молчат. Более того, общественность уверена, что все происходящее больше похоже на плетни и слухи. И, если свадебная церемония не состоится в стране по законам ислама, то таковыми и останутся.