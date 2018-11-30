Майкл Дуглас ушел в комедию

В этом году у Майкла Дугласа круглая дата - 50 лет в кинобизнесе. Кроме этого, сейчас готов его новый проект - сериал канала Netflix, который называется "Метод Каминского". Звезда на Аллее славы - прекрасный подарок к этому дню!

- Мистер Дуглас, позвольте поздравить вас с именной звездой на Аллее славы Голливуда!

- Благодарю Вас! В этом году у меня круглая дата - 50 лет в кинобизнесе. Кроме этого, сейчас готов мой новый проект - сериал канала Netflix, который называется "Метод Каминского". Эта звезда на Аллее славы - прекрасный подарок и я был рад, что во время церемонии со мной был мой отец Кирк! Его звезда расположена рядом с моей. Также, со мной были моя жена Кэтрин и дети. Церемония была незабываемой!

- Вы вращаетесь в Голливуде с детских лет, могли бы вспомнить какие-то ранние впечатления?

- Когда видишь каждый вечер дома Фрэнка Синатру и Грегори Пека (а они часто гостили у отца) поневоле задумаешься о кинокарьере! Но первый опыт посещения съёмочной площадки у меня был не самый приятный. Примерно в 12 лет я приехал навестить отца на сьемках картины "Злодей и красавица". И именно в тот момент, когда снимали любовную сцену с его участием! Помню, он держал в объятиях Лану Тёрнер и вдруг увидел меня... Естественно, Кирк потребовал, чтобы я покинул площадку и не мешал.

- Что Вам нравится больше - продюсирование или актёрская игра?

- В конце 70-х и начале 80-х годов я был известен, как актёр телесериала "Улицы Сан-Франциско" и крупные студии Голливуда не спешили давать мне большие и серьезные роли в кино. Хотя, в качестве продюсера, я уже сделал к тому времени картину "Пролетая над гнездом кукушки", получившей "Оскара". Поэтому мне комфортно и интересно по обе стороны камеры. Понимание продюсирования очень помогает мне, как актёру - и в выстраивании доброжелательной атмосферы на съёмочной площадке, и в поисках интересного материала (сценариев) для себя и своих проектов.

- Кинобизнес очень изменился за последние годы, не так ли?

- Конечно и многие перемены я приветствую! К примеру, переход на цифровые камеры настолько упростил кинопроизводство и работу актёров, которым теперь не нужно ждать постоянной замены плёнки! Также, снимаясь в "Человеке-муравье", я впервые постоянно работал с зелёным экраном и был вынужден постоянно реагировать на события, которые только позднее были созданы мастерами компьютерной графики. Это было не просто, но очень интересно.

- Ваш новый сериал "Метод Каминского" - комедия. Почему вы редко снимаетесь в этом жанре?

- Комедии создавать сложнее, чем драмы. Да и добиться успеха такой картине сложнее, ведь только вы -Ассоциация HFPA - вручаете "Золотой Глобус" и за лучший комедийный фильм, большинство же (включая Киноакадемию и ее премию "Оскар") награждает только драматические фильмы. Но я действительно сейчас ушёл в комедийный жанр, чувствую себя там прекрасно и пока не планирую возвращаться!