Певица Алекса показала новый образ: брови розового цвета

Певица Алекса, самая юная выпускница "Фабрики звезд", разместила в Инстаграм свое фото, намекнув, что она может стать законодательницей моды на брови. На фото у Алексы брови окрашены в такой же розовый цвет, как губы. Макияж певице сделал стилист.

Сложно сразу понять, красиво это или нет. Певица вспомнила, как на проекте "Фабрика звезд-4" она решила выделиться из общей массы участников, - сообщает teleprogramma.pro.

Алекса не боится экспериментировать над своей внешностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)29 Ноя 2018 в 12:22 PST

Напомним, на "Фабрике" у Алексы был роман с рэпером Тимати.