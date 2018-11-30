Певица Алекса показала новый образ: брови розового цвета
Выпускница "Фабрики звезд" хочет стать законодательницей моды?
30 ноября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алекса, самая юная выпускница "Фабрики звезд", разместила в Инстаграм свое фото, намекнув, что она может стать законодательницей моды на брови. На фото у Алексы брови окрашены в такой же розовый цвет, как губы. Макияж певице сделал стилист.
Сложно сразу понять, красиво это или нет. Певица вспомнила, как на проекте "Фабрика звезд-4" она решила выделиться из общей массы участников, - сообщает teleprogramma.pro.
Алекса не боится экспериментировать над своей внешностью.
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Напомним, на "Фабрике" у Алексы был роман с рэпером Тимати.