"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России
30 ноября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский танцовщик, актер и фотомодель Сергей Полунин получил российский паспорт. Новость об этом и фотографию документа он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Он отметил, что рад "принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах". Датой выдачи документа указано 29 октября 2018 года.
Артист добавил, что поддерживает политику президента Российской Федерации Владимира Путина: "Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами", - написал танцовщик в комментарии под постом.
"Правда - за Россией. Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви", - выразил артист свои эмоции, вызванные получением долгожданного документа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
Полунин работал премьером в Лондонском королевском балете, с 2012 по 2015 годы был солистом Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.
С 2016 года является приглашенным солистом в Баварском государственном балете (Мюнхен). Не так давно Полунин вызвал общественный резонанс, опубликовав фотографию с татуировкой на груди.
Ею оказался портрет главы российского государства: "Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", - подписал Полунин фотоснимок.