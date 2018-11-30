"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

Украинский танцовщик, актер и фотомодель Сергей Полунин получил российский паспорт. Новость об этом и фотографию документа он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что рад "принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах". Датой выдачи документа указано 29 октября 2018 года.

Артист добавил, что поддерживает политику президента Российской Федерации Владимира Путина: "Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами", - написал танцовщик в комментарии под постом.

"Правда - за Россией. Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви", - выразил артист свои эмоции, вызванные получением долгожданного документа.





Полунин работал премьером в Лондонском королевском балете, с 2012 по 2015 годы был солистом Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.

С 2016 года является приглашенным солистом в Баварском государственном балете (Мюнхен). Не так давно Полунин вызвал общественный резонанс, опубликовав фотографию с татуировкой на груди.

Ею оказался портрет главы российского государства: "Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", - подписал Полунин фотоснимок.



