Волочкова демонстрирует шпагат в жару и стужу жгучую, с веником в сугробе

Балерина Анастасия Волочкова не дает скучать своим поклонникам. Если кто-то не сможет попасть на выступления артистки, может много интересного увидеть в Инстаграм своего кумира. Известно, что Анастасия Волочкова - любительница демонстрировать шпагат, любительница бани и ледяной купели.

В этот раз у нас звезды была баня, шпагат, а ледяную купель артистка заменила сугробом. В московском регионе установились морозы. И вот Анастасия попарилась в баньке с веничком, и обнаженная с веником вышла на улицу из парилки и села на идеальный шпагат. Веничек пригодился прикрыть интимные места. Растяжка и 43-летней Волочковой идеальная. Но в сугробе же сидит!



А недавно Анастасия призналась, что мечтает родить очень красивого ребенка.