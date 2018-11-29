За победу в шоу требовали денег, признался экс-участник «Битвы экстрасенсов»

Бывший участник программы «Битва экстрасенсов» сделал сенсационное признание. Он рассказал, что за победу на шоу требовали денег. Проект канала ТНТ уже 11 лет в эфире и каждый сезон вспыхивают очередные скандалы, множатся слухи и все экстравагантнее становится состав участников.

Победители выходят с проекта звездами, но зрители каждый раз гадают, правда ли очередной маг обладает способностями или это всего лишь шарлатан, которого слепили продюсеры телешоу. Поток желающих стать знаменитыми не иссякает, и каждый из них пытается убедить зрителей, что он очередной Нострадамус, а она – как минимум - новая Ванга. Говорят, что продюсеры уже пытались закрыть передачу, но руководство канала решило, что шоу должно продолжаться, пока рейтинги высоки.

Бывший ведущий проекта Михаил Пореченков высказывался о шоу однозначно: «Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье!» Масла в огонь подлила и одна из довольно ярких участниц - Джулия Ванг. Она признавалась, что ее образ был создан продюсерами проекта ради рейтинга. И вот очередное разоблачение. Один из бывших участников шоу на условиях анонимности рассказал журналистам, что призовое место можно было просто купить.

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — заявил экс-участник шоу, отметив, что сейчас расценки могли значительно, вырасти.

К слову, о потраченных деньгах победители не жалели, после шоу они легко окупали затраты, обманывая доверчивых клиентов, пишет издание «СПИД-Инфо».