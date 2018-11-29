Сергей Ганжа, гитарист коллектива "Фристайл", рассказал журналистам, что врачи киевской больницы издевались над певицей Ниной Кирсо, находящейся в коме. Из-за этого родственники перевезли звезду в Полтаву. Солистка советской группы «Фристайл» впала в кому

За каждый месяц пребывания в клинике, родственники певицы платили довольно большие деньги. Медики убеждали родственников, что Нина поправляется, но изменений родные не замечали. Например, они получали снимки, на которых Кирсо якобы очнулась и лежит с открытыми глазами, пишет "Собеседник".

В Полтаве у Нины Кирсо отдельная палата и хорошие условия. Коллектив и родные верят, что чудо обязательно случится. Большая часть дохода музыкантов сейчас идет на лечение Нины Кирсо.