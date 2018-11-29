Шепелев со своей новой любовью вышел в свет

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница дизайнер Екатерина Тулупова посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо. Пара пришла туда со своими пятилетними детьми от предыдущих отношений.

Екатерина взяла свою дочь Ладу, а Дмитрий — сына Платона. Как сообщают СМИ со ссылкой на друзей пары, они живут все вместе под одной крышей. Оформлять отношения они пока не спешат.

Фотографии Дмитрия и Екатерины с детьми на выставке опубликовал сайт Eg.ru.