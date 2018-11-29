Почему Россия опять проиграла Евровидение? Дочь олигарха и ожидаемый результат

Россия опять проиграла «Евровидение-2018», сначала взрослое, теперь и детское. 14-летняя воспитанница «Академии Игоря Крутого» Аня Филипчук с песней Unbreakable («Непобедимы») показала рекордно низкий результат в Минске.

В Сети можно найти ролик, где конкурсантка от России говорит, насколько для нее стала неожиданной победа в отборочном туре. Но так ли это? Во время национального отборочного тура в Крыму за кулисами во всю ходили слухи и богатых и влиятельных родителях Филипчук, но тогда имя отца девочки не называлось.

После триумфального провала появилась информация, что конкурсантка, еле дотянувшая до 10 места, является младшей наследнице алтайского олигарха — главы компании «Новэкс», 65-летнего Виктора Филипчука. Его старшие дети продолжают династию отца в сфере строительства и ритейла, а вот Анна - дочь от молодой супруги Алины, которая младше олигарха на 25 лет, покоряет музыкальный Олимп, не без помощи отца, конечно.

Мать юной звезды признается, что «задумалась о певческом таланте дочери еще в роддоме». Именно поэтому к роскошной жизни семейства Филипчука и элитным курортам, которыми хвалится супруга бизнесмена в Instagram, добавляются еще и лучшие педагоги академии Крутого, и авторы, пишущие хиты для Лободы и Лепса. Но это, как оказалось, может и гарантирует победу в России, но не на международном конкурсе, пишет издание «СПИД-Инфо».

«Всё 2018 год Евровидении мы точно провалили что взрослый, что детский. А что, в коляске больше не нашли?», «Ужасный английский, задыхается в песне, не по зубам, орет, а не поет, в припеве так вообще в ноты не попадает, боже неужели других поющих детей нет, позор прям для России», «Это кошмар. Английский плохой, то пищит, то кричит, задыхается, низы ужасные. Очевидно, что песня не для ее голосовых данных. Продвинули по блату, вот только на сцену выходить позориться не ее родителям и не продюсерам», - написали пользователи в комментариях к выступлению россиянки Анны Филипчук.