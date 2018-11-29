Светлана Бондарчук ответила цитатой на слухи о новом романе

Известная российская модель Светлана Бондарчук ответила на слухи о своем новом возлюбленном, процитировав великую Фаину Раневскую. Светлане приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым.

Эти слухи Светлана Бондарчук сама же и спровоцировала. Недавно она опубликовала в своем инстаграме совместный снимок с режиссером Константином Богомоловым с подписью «Я люблю его до слез!». Естественно, фолловеры сразу же сделали вывод, что бывшая супруга Федора Бондарчука завела отношения с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз.

Константин Богомолов тоже опубликовал совместное фото со Светланой в своей ленте, чем только добавил уверенности, что звезд связывают близкие отношения.

«Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова – то у нее есть любовник!», - ответила на эти слухи Светлана, процитировав одно из знаменитых высказываний Фаины Раневской.

Как бы там ни было, а поклонники не устают восхищаться красотой 49-летней Светланы Бондарчук и серьезно подозревают, что она знает секрет вечной молодости, пишет «Телепрограмма».