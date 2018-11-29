Лобода призналась, почему скрывает имя отца младшей дочери

Певица Светлана Лобода пообщалась со своим коллегой по музыкальному цеху. В разговоре она приоткрыла завесу тайны, которая окружает ее личную жизнь, рассказав, почему скрывает имя отца своей младшей дочери.

В последнее время личная жизнь Светланы Лободы находится под пристальным вниманием общественности. Певица и сама не прочь добавить интриги: то она снимает провокационный клип, то выкладывает в своем инстаграме загадочные снимки без каких-либо дополнительных комментариев.

В частности, в связи с беременностью и рождением у Светланы второй дочери в сети поползли упорные слухи, приписывающие отцовство солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Аргументом в пользу этого кажется и то, что Светлана назвала дочку Тильдой. Артистка не скрывает, что общается с Линдеманном, однако в одном из интервью она рассказала, что дать такое имя своей дочери ее вдохновила актриса Тильда Суинтон.

Отвечая на вопрос, почему она так упорно скрывает имя отца младшего ребенка, Светлана заявила: «Мне не очень можно об этом говорить. У меня контракт». Такой ответ сильно удивил ее поклонников, пишет «Телепрограмма».