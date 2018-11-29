Сильвестр Сталлоне записал прощальное обращение для поклонников

Американский актер Сильвестр Сталлоне записал прощальное видеообращение для поклонников. С самим актером все в порядке, а попрощаться он решил с боксером Рокки Бальбоа, роль которого играл на протяжении более сорока лет.

«Я хочу поблагодарить всех по всему миру за то, что приняли семью Рокки в свои сердца. Возможность создавать и играть столь значимый характер была моей высшей привилегией на протяжении более сорока лет. к сожалению, все должно пройти и закончиться, хоть это и разбивает мне сердце. Я люблю вас, добрые и щедрые люди. И самое замечательное, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас», - написал Сталлоне в комментарии к ролику.

Первый фильм «Рокки» вышел на экраны в 1976 году. К настоящему моменту снято восемь картин с участием персонажа Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне. Последний фильм вышел в прокат в середине ноября текущего года, пишет «КП».