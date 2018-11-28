Евгений Цыганов оригинально ответил на слухи о расставании с Юлией Снигирь

Актер Евгений Цыганов оригинально ответил на слухи о расставании с мамой своего восьмого ребенка Юлией Снигирь. Цыганов не балует СМИ откровениями о личной жизни. Два года назад стало известно о рождении у Цыганова восьмого ребенка. Сына ему родила Юлия Снигирь. Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает

Говорили, что они обвенчались, но в ЗАГСе отношения не регистрировали. А семерых детей Цыганову родила актриса Ирина Леонова. Она была беременна седьмым ребенком, когда Цыганов влюбился в Снигирь.

Папарацци сделали несколько фото, когда Евгений забирал из роддома Юлию с сыном. Актер тогда сильно разозлился.

Снигирь и Цыганов с тех пор больше никогда не попадали под прицел фотографов. Многие поклонники пары уже решили, что она расстались. На днях Юлия и Евгений появились в московском кинотеатре на показе нового фильма вместе - счастливые и веселые, не дающие повода сомневаться в прочности их отношений, - сообщает "МК".

Вот Цыганов и оторвался, показав папарацци неприличный жест.

А вот актриса Мария Порошина имя своего нового возлюбленного не рассекретила, но показала где она отдыхает.