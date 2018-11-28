Двойняшки Пугачевой случайно раскрыли, что мама иногда не ночует дома

Популярность рэпа растет с каждым днем. Научились читать рэп и двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри. Лиза, сочинившая куплет, случайно проговорилась, что мама иногда задерживается и не приходит домой вечером и не целует ее перед сном.

Видео, как сын и дочь читают рэп, опубликовал Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)28 Ноя 2018 в 2:49 PST



"Гарику и Лизе понравилось выступление юного рэпера в одном из выпусков «Лучше Всех!» и они увлеклись рэп-импровизациями. ... Сами сочиняют - сами читают - самим нравится - всё в традициях рэпа", - анонсировал ролик супруг Аллы Борисовны.