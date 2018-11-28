Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова назвала самую большую проблему всех женщин. Анфиса Чехова - всегда была симпатичной девушкой, а с каждым днем она становится стройнее и еще привлекательнее. Анфиса Чехова, сбросившая 25 килограммов, продолжает худеть

У теледивы есть своя методика похудения. И так как ее результаты очевидны, девушкам можно прислушаться и к другим советам Анфисы, на разные темы.

По словам Чеховой, от одиноких женщин часто слышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!". И она назвала самую большую женскую проблему, приводящую "к депрессиям, недовольству жизнью и собой, болезням, неврозам и даже чрезмерному весу".

"Вы самый близкий человек, который у вас есть! Ничем, абсолютно ничем, нам не заменить себя!

Обнимите себя! Тихонечко. Прямо сейчас. Скажите мысленно: «Девочка моя, я всегда буду с тобой! И поддержу тебя, что бы ни случилось!» А еще балуйте себя почаще!", - советует Анфиса Чехова.