Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин
28 ноября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова назвала самую большую проблему всех женщин. Анфиса Чехова - всегда была симпатичной девушкой, а с каждым днем она становится стройнее и еще привлекательнее.
У теледивы есть своя методика похудения. И так как ее результаты очевидны, девушкам можно прислушаться и к другим советам Анфисы, на разные темы.
По словам Чеховой, от одиноких женщин часто слышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!". И она назвала самую большую женскую проблему, приводящую "к депрессиям, недовольству жизнью и собой, болезням, неврозам и даже чрезмерному весу".
"Вы самый близкий человек, который у вас есть! Ничем, абсолютно ничем, нам не заменить себя!
Обнимите себя! Тихонечко. Прямо сейчас. Скажите мысленно: «Девочка моя, я всегда буду с тобой! И поддержу тебя, что бы ни случилось!» А еще балуйте себя почаще!", - советует Анфиса Чехова.
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