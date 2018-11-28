Светлана Бондарчук написала о любви к известному режиссеру?

Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграм фотографию с театральным режиссером Константином Богомоловым. "Я люблю его до слез", - подписала снимок светская львица. Светлана и Константин - люди свободные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta R (@a030aa)27 Ноя 2018 в 12:47 PST

Бондарчук рассталась с мужем-режиссером Сергеем Бондарчуком, а Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз.

Что хотела сказать словам "о любви до слез" Светлана? Многие ее подписчицы-женщины пустились размышлять о любви: "Знаете, девочки, я тоже любила до слез, до предела.... пока была молода. А сейчас я поняла одно: больше всех на свете нужно любить только СЕБЯ".

Известно, что вскоре после расставания с мужем в жизни Светланы появился молодой мужчина - фотограф. Она частенько выкладывает фото и видео с ним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta R (@a030aa)28 Ноя 2018 в 5:10 PST

Никаких признаний об изменении в личной жизни Светлана не делает. И процитировала мудрую Фаину Раневскую: "Если женщина идет с опущенной головой — у неё есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у неё есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у неё есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у неё есть любовник!"

Недавно Богомолову приписали роман с Ксенией Собчак.