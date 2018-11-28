Почему мошенники мешают Шуре стать отцом?
28 ноября 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, стал жертвой мошенников. Его квартиру пытались вскрыть. В данный момент он нанял охрану.
Так, адвокат Алексей Панфилов утверждает, что представитель застройщика, продававшего квартиры, совершил сразу две сделки. Он продал квартиру двум людям в один и тот же день. Оь этом пишет NEWS.ru.
«Да, очень хочу ребёнка и говорил об этом в эфире у Леры Кудрявцевой, но пока об этом не могу думать, нужно разобраться с квартирой!» — сказал Шура.